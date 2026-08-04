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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

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04.08.2026 12:27:52

Diageo Outperform

Diageo
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Diageo vor dem Kapitalmarkttag auf "Outperform" mit einem Kursziel von 2550 Pence belassen. In der Spirituosenbranche zähle das Ereignis zu den meist beachteten, schrieb Trevor Stirling in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Fokus stünden Strategien zur Wettbewerbsfähigkeit der Produktkategorien, das Verhältnis zu den Kunden und ein möglicher Stellenabbau./rob/bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:13 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 05:13 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Diageo plc Outperform
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Trevor Stirling 		KGV*:
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