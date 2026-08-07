Diageo Aktie News: Anleger schicken Diageo am Vormittag ins Plus

Die Diageo-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:28 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 17,51 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'886 Punkten tendiert. Die Diageo-Aktie legte bis auf 17,50 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,20 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 296'333 Diageo-Aktien umgesetzt.

Bei 21,42 GBP markierte der Titel am 23.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,36 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,51 GBP ab. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 29,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,800 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,538 USD.

Voraussichtlich am 28.01.2027 dürfte Diageo Anlegern einen Blick in die Q2 2027-Bilanz gewähren. Diageo dürfte die Q2 2028-Ergebnisse Experten zufolge am 27.01.2028 präsentieren.

In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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