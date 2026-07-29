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Diageo Aktie 837159 / GB0002374006

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BRXC
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29.07.2026 11:21:33

Diageo Hold

Diageo
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Diageo nach der jüngsten Kursrally von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 1700 Pence belassen. Die Markterwartungen für das Geschäftsjahr 2027 und darüber hinaus seien weiterhin deutlich zu optimistisch, schrieb Mitch Collett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu den Aktien des britischen Spirituosenherstellers./rob/la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Diageo plc Hold
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
17.00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
19.25 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
16.38 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Mitch Collett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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