Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
17.71CHF
-0.40CHF
-2.22 %
12:40:51
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.07.2026 11:21:33
Diageo Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Diageo nach der jüngsten Kursrally von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 1700 Pence belassen. Die Markterwartungen für das Geschäftsjahr 2027 und darüber hinaus seien weiterhin deutlich zu optimistisch, schrieb Mitch Collett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu den Aktien des britischen Spirituosenherstellers./rob/la/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Hold
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
17.00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
19.25 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16.38 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Mitch Collett
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Diageo plc
|
12:26
|FTSE 100 aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 mittags (finanzen.ch)
|
09:29
|Diageo Aktie News: Anleger schicken Diageo am Vormittag ins Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in London: FTSE 100 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Diageo Aktie News: Bullen treiben Diageo am Nachmittag an (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Diageo Aktie News: Diageo am Mittag stärker (finanzen.ch)
|
28.07.26
|Freundlicher Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
24.07.26