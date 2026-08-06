Deutsche Beteiligungs Aktie 21694560 / DE000A1TNUT7
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10.08.2026 10:15:08
Deutsche Beteiligungs Buy
Deutsche Beteiligungs
19.51 CHF -1.02%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Beteiligungs AG nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 34,40 auf 29,30 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Diese bestätigten die Senkung der Zielspanne für das Nettoanlagevermögen je Aktie Mitte Juli, schrieb Andreas Pläsier in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Beteiligungs AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Beteiligungs AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
29.30 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21.10 €
|
Abst. Kursziel*:
38.86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.19%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Deutsche Beteiligungs AG
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06.08.26
|EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Strong transaction activity in H1; forecast adjusted due to valuation multiples (EQS Group)
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06.08.26
|EQS-News: Deutsche Beteiligungs AG: Transaktionsstarkes erstes Halbjahr; Prognoseanpassung durch Bewertungsmultiplikatoren (EQS Group)
|
31.07.26
|SDAX aktuell: SDAX beginnt Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
16.07.26
|EQS-Adhoc: Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7 / WKN: A1TNUT): Angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2026 (EQS Group)
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16.07.26
|EQS-Adhoc: Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7 / WKN: A1TNUT): Adjusted forecast for the financial year 2026 (EQS Group)
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29.06.26
|Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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23.06.26
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22.06.26
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Analysen zu Deutsche Beteiligungs AG
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|Warburg Research
|06.08.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
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|Baader Bank
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|Deutsche Beteiligungs Buy
|Warburg Research
|06.08.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|08.05.26
|Deutsche Beteiligungs Buy
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|28.11.24
|Deutsche Beteiligungs Hold
|Jefferies & Company Inc.
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