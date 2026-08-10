So viel Verlust hätte ein Ethereum-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

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Gestern vor 1 Jahr notierte Ethereum bei 4’270.19 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.2342 ETH im Depot. Mit dem ETH-USD-Kurs von gestern gerechnet (1’908.95 USD), wäre das Investment nun 447.04 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 55.30 Prozent eingebüsst.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 25.06.2026 bei 1’564.05 USD. Am 22.08.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 4’828.99 USD.

Redaktion finanzen.net