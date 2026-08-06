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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

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10.08.2026 09:54:07

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
480.64 CHF -0.09%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re nach Halbjahreszahlen beim fairen Aktienwert von 625 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Rückversicherer habe exzellent abgeschnitten, aber der Preistrend zeige nach unten, schrieb Thorsten Wenzel am Montag in seiner Nachbetrachtung. Die Preiserosion in der Schaden-Rückversicherung beschleunigte sich. Zudem lege die Solvabilitätsquote weit über der Zielgröße noch höhere Aktienrückkäufe nahe, um das Wachstumsziel beim Gewinn je Aktie zu erreichen. Derweil seien die Papiere attraktiv bewertet, und der Experte hob die hohe Ausschüttungsrendite hervor./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 09:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 09:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Kaufen
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
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Kaufen 		Kurs*:
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Analyst Name::
Thorsten Wenzel 		KGV*:
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