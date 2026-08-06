Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re nach Halbjahreszahlen beim fairen Aktienwert von 625 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Rückversicherer habe exzellent abgeschnitten, aber der Preistrend zeige nach unten, schrieb Thorsten Wenzel am Montag in seiner Nachbetrachtung. Die Preiserosion in der Schaden-Rückversicherung beschleunigte sich. Zudem lege die Solvabilitätsquote weit über der Zielgröße noch höhere Aktienrückkäufe nahe, um das Wachstumsziel beim Gewinn je Aktie zu erreichen. Derweil seien die Papiere attraktiv bewertet, und der Experte hob die hohe Ausschüttungsrendite hervor./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Kaufen
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
509.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
513.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Wenzel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|09:54
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|07:50
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:54
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|07:50
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:54
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|17.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:50
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|15:31
|
DZ BANK
IONOS Kaufen
|14:59
|
Bernstein Research
RATIONAL Outperform
|14:11
|
DZ BANK
RATIONAL Halten
|13:57
|
RBC Capital Markets
BAT Underperform
|13:43
|
Jefferies & Company Inc.
Bayer Hold
|13:28
|
Jefferies & Company Inc.
Apple Underperform
|12:33
|
DZ BANK
Fresenius Kaufen