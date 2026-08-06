FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Munich Re nach Halbjahreszahlen beim fairen Aktienwert von 625 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Rückversicherer habe exzellent abgeschnitten, aber der Preistrend zeige nach unten, schrieb Thorsten Wenzel am Montag in seiner Nachbetrachtung. Die Preiserosion in der Schaden-Rückversicherung beschleunigte sich. Zudem lege die Solvabilitätsquote weit über der Zielgröße noch höhere Aktienrückkäufe nahe, um das Wachstumsziel beim Gewinn je Aktie zu erreichen. Derweil seien die Papiere attraktiv bewertet, und der Experte hob die hohe Ausschüttungsrendite hervor./rob/la/ag;