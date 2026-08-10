Wie viel Gewinn ein Investment in Bitcoin von vor 3 Jahren eingebracht hätte

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Am 09.08.2023 notierte Bitcoin bei 29’574.90 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in BTC investiert hätte, hätte er nun 0.00338 Bitcoin im Depot. Da sich der Wert von Bitcoin am 09.08.2026 auf 64’801.39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 219.11 USD wert. Damit wäre die Investition 119.11 Prozent mehr wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 58’550.66 USD. Bei 124’774.17 USD erreichte der Coin am 06.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net