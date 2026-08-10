Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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Brenntag SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Hold" belassen. Der Chemikalienhändler habe zum zweiten Mal innerhalb von weniger als zwei Monaten die Geschäftsziele erhöht, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der Mittelwert der in Aussicht gestellten Zielspanne für das operative Ergebnis (Ebitda) liege um ein Prozent über dem Konsens./bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Brenntag SE Hold
|
Unternehmen:
Brenntag SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
57.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
63.12 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.70%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
62.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.00%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
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