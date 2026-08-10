Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
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Aurubis Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aurubis nach Zahlen zum dritten Geschäftsuartal von 212 auf 211 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Hamburger Kupferschmelze habe mit dem Gewinn vor Steuern die Konsensschätzung um knapp neun Prozent übertroffen, schrieb Stefan Augustin am Montag in seinem Resümee. Die Verzögerung der Inbetriebnahme eines Werks in den USA habe jedoch am Markt für Enttäuschung gesorgt, das sei nun aber eingepreist./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aurubis Buy
|
Unternehmen:
Aurubis
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
211.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
173.80 €
|
Abst. Kursziel*:
21.40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
175.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.95%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Aurubis
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07.08.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels im Aufwind (finanzen.ch)
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07.08.26
|Gewinne in Frankfurt: Pluszeichen im MDAX (finanzen.ch)
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07.08.26
|EQS-PVR: Aurubis AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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07.08.26
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX mittags im Plus (finanzen.ch)
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07.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX steigt zum Start (finanzen.ch)
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06.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Gewinnen (finanzen.ch)
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06.08.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
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06.08.26
|Aurubis-Aktie bricht ein: Konzern wird etwas optimistischer - Hohe Preise für Kupfer- und Schwefelsäure (AWP)
Analysen zu Aurubis
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|Warburg Research
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