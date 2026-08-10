Litecoin: So viel hätte eine Investition von vor 3 Jahren gekostet

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Litecoin wurde am 09.08.2023 zu einem Wert von 84.06 USD gehandelt. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in LTC investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.190 Litecoin. Die gehaltenen Litecoin wären gestern 54.05 USD wert gewesen, da sich der LTC-USD-Kurs auf 45.43 USD belief. Mit einer Performance von -45.95 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 40.88 USD und wurde am 25.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Litecoin wurde am 13.08.2025 erreicht und liegt bei 130.96 USD.

Redaktion finanzen.net