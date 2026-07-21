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21.07.2026 14:05:10

Diageo Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 lägen unter den Konsensschätzungen, schrieb Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie des Spirituosenkonzerns hält er für günstig bewertet./rob/edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 07:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 07:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Diageo plc Buy
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
20.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
18.43 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15.73 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Edward Mundy 		KGV*:
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15.07.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
13.07.26 Diageo Neutral UBS AG
13.07.26 Diageo Buy Deutsche Bank AG
09.07.26 Diageo Outperform Bernstein Research
07.07.26 Diageo Neutral UBS AG
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