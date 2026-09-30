Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’912 -0.2%  SPI 19’722 -0.2%  Dow 51’350 -0.3%  DAX 25’399 0.1%  Euro 0.9456 0.0%  EStoxx50 6’320 0.3%  Gold 4’176 -0.2%  Bitcoin 69’592 -0.3%  Dollar 0.8340 0.0%  Öl 103.2 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Swiss Life-Aktie: Aktienrückkaufprogramm startet
Aktien von NVIDIA, Alphabet und Co.: Trump setzt bei KI auf Selbstkontrolle der Unternehmen
Handelsstreit: China warnt EU vor „diskriminierenden“ Massnahmen
Rieter-Aktie: Führungswechsel bei Rieter – Lippuner wird neuer CEO
KI-Boom statt Blase? NVIDIA-Chef Huang setzt auf steigende Nachfrage
Suche...
ETF Sparplan

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Trotz Warnungen 30.09.2026 07:33:37

Aktien von NVIDIA, Alphabet und Co.: Trump setzt bei KI auf Selbstkontrolle der Unternehmen

Aktien von NVIDIA, Alphabet und Co.: Trump setzt bei KI auf Selbstkontrolle der Unternehmen

US-Präsident Donald Trump will trotz Warnungen vor existenziellen Risiken Künstlicher Intelligenz die Aufsicht über die Technologie ihren Entwicklern selbst überlassen.

NVIDIA
192.47 CHF 0.40%
Kaufen Verkaufen
Die Unternehmen würden sich selber kontrollieren, sagte Trump nach einem Treffen mit Chefs von KI-Unternehmen in Washington. Er sieht ausreichenden Schutz durch wirtschaftliche Interessen der US-Firmen. "Ihre Unternehmen stehen auf dem Spiel, wenn etwas schiefgeht", sagte der Präsident. "Sie werden das nicht zulassen." Die Unternehmen würden "sich gegenseitig kontrollieren".

Zuletzt hatten eigenständige Hacking-Attacken durch KI-Modelle die Sorgen um Gefahren Künstlicher Intelligenz hochkochen lassen. Einige Branchenvertreter selbst warnten, man könne nicht ganz ausschliessen, dass KI in der Zukunft die Menschheit auslösche.

"Sehr reale Risiken"

Der Chef der KI-Firma Anthropic, Dario Amodei, hatte sich dafür ausgesprochen, die Entwicklung der leistungsfähigsten KI-Modelle abzubremsen, um sicherzugehen, dass man nicht die Kontrolle über die Technologie verliert. Trump hatte bereits zuvor eine verstärkte staatliche Regulierung der Technologie abgelehnt. Es sei wichtig, dass die USA den Vorsprung zu China nicht einbüssten, betont er.

Amodei sagte nach dem Treffen mit Trump, KI habe grosses Potenzial - "aber auch sehr reale Risiken". Massnahmen, um diesen Risiken entgegenzuwirken, seien "noch in der Diskussion".

Freiwillige Selbstverpflichtung

Jetzt wurde bei dem Treffen in einer Selbstverpflichtung eine Reihe von Grundsätzen vereinbart, zu denen "robuste interne Kontrollen" gehören, wie aus dem von Trump veröffentlichten Dokument hervorgeht. Dies solle unter anderem Biowaffen- und Chemiewaffen-Risiken ausräumen - und auch dafür sorgen, dass es keine Hacking-Attacken gebe.

Darüber hinaus erklärten sich die Unternehmen bereit, externe Beobachter zuzulassen. Das entspricht einer Idee, die Amodei vor einigen Wochen vorstellte, und die unter anderem von seinem Konkurrenten Sam Altman beim ChatGPT-Entwickler OpenAI sowie Tech-Milliardär Elon Musk unterstützt wurde. Die Verwaltungsräte der KI-Firmen - die in etwa den deutschen Aufsichtsräten entsprechen - sollen zudem gesonderte unabhängige Gremien einrichten, die interne und externe Berichte prüfen.

"Mit der Zeit könnte es Sinn ergeben, diese Schritte in Gesetzen oder Regeln festzuhalten", hiess es in dem Dokument auch. Das Papier wurde unter anderem von Amodei, Musk, Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, Google -Chef Sundar Pichai sowie dem Chef des KI-Chip-Spezialisten NVIDIA , Jensen Huang, unterzeichnet.

OpenAI setzt auf KI-Agenten

Für OpenAI unterzeichnete das Papier Altmans rechte Hand, der Top-Manager Greg Brockman. Der Firmenchef konnte nicht zu dem recht kurzfristig angesetzten Treffen nach Washington kommen, weil er auf der jährlichen Entwicklerkonferenz von OpenAI in San Francisco auftrat. Er stellte dort unter dem Namen "Dots" (Punkte) sogenannte KI-Agenten vor, die eigenständig Aufgaben im Auftrag der Nutzer erfüllen können. Ein Dot könne am Computer praktisch alles machen, "was man sich einfallen lassen kann". Nach dem Start in den USA sollen Dots "bald" auch in Europa verfügbar sein, hiess es.

Zunächst bekommt man nur einen Dot pro Nutzer - aber mit der Zeit solle eine Vielzahl solcher Agenten für die Nutzer im Einsatz sein. Kommuniziert mit der Software wird über einen Chat. Für einzelne Wissensbereiche in Unternehmen - etwa Buchhaltung, Marketing oder Rechtsfragen - soll es spezialisierte Dots geben. Zunächst sind Dot-Assistenten nur hinter Abo-Schranken nutzbar, was ihre Verbreitung zunächst vor allem auf den Berufsalltag beschränken dürfte. "Aber sie sollten davon ausgehen, dass wir eines Tages etwas im Massenmarkt für Milliarden Menschen machen."

Meta will mit KI für Verbraucher punkten

Meta hatte erst vor wenigen Wochen einen ähnlich funktionierenden KI-Assistenten mit dem Namen Muse zunächst in den USA gestartet, der auf Verbraucher ausgerichtet ist. Die Muse-App erklomm danach die Spitzenposition im US-App-Store von Apple , und Meta wurde an der Wall Street nach Milliarden-Investitionen in KI-Infrastruktur wieder als ein aussichtsreicher Anwärter im Wettbewerb um eine führende Rolle bei Künstlicher Intelligenz gesehen. ChatGPT hatte den Hype um Künstliche Intelligenz erst ausgelöst, bei dem neuesten KI-Assistenten für Verbraucher kam Meta dem Vorreiter aber zuvor. Altman sagte indes, Dots sei "allem, was heute auf dem Markt verfügbar ist, weit voraus".

Im Prinzip könnten auch Verbraucher Dots schon jetzt für Alltagsdinge benutzen, sagte OpenAI-Manager Alexander Embiricos der Deutschen Presse-Agentur. Aber damit würden sie nicht die wirklichen Vorteile der Software nutzen, schränkte er ein. Dots sei eher für ambitionierte Aufgaben optimiert, um mehr zu machen, als man sich selbst zugetraut hat.

/so/DP/mis

WASHINGTON/SAN FRANCISCO (awp international)

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.2284 19.03.2027 154717221
Long 12.3482 17.06.2027 157879821
Long 95.7768 18.12.2026 156740746
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.0946 10.65 158786663
Long 11.2679 5.24 160187310
Long 12.7702 3.99 160236956
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.2225 10.92 156082408
Short 11.6093 5.75 156467625
Short 20.1471 2.29 156742309
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -18.53 116116852
Long 10 -10.25 143965845
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Galderma-Aktie: Nemluvio zeigt langfristige Verbesserungen bei Neurodermitis

Bildquelle: Below the Sky / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

07:14 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
29.09.26 Logo WHS Nasdaq dreht plötzlich nach oben – diese Falle erwischt viele Trader!
29.09.26 Julius Bär: 8.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Hermes International
29.09.26 Pharma entdeckt das Gewicht
29.09.26 SMI schlägt sich wacker
29.09.26 SG-Marktüberblick: 29.09.2026
28.09.26 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’499.39 19.64 SSBLXU
Short 14’809.54 13.67 SL4BRU
Short 15’342.45 8.97 BSUBQU
SMI-Kurs: 13’912.19 29.09.2026 17:30:38
Long 13’368.27 19.92 SPB9EU
Long 13’062.30 13.94 SPSB7U
Long 12’509.72 9.00 SDDBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Lindt&Sprügli-Aktie fällt unter 8'000 CHF: Wachstumseinbruch sorgt für erneut drastische Prognosesenkung
BASF-Aktie in Rot. Chemieriese soll mit Übernahmeofferte für Evonik abgeblitzt sein
Crash am US-Aktienmarkt im Oktober? Warum die Anleger-Sorgen unbegründet sein könnten
Home Depot Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Home Depot
Kühne+Nagel: Doppelte Fantasie
Gerichtsstreit um Impfpatente: Bayer greift BioNTech, Pfizer, Moderna an - Aktien im Blick
Sandoz-Aktie mit Gewinnen: Generikakonzern eröffnet neues Produktionszentrum in Lendava
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
thyssenkrupp-Aktie dreht ins Minus: Strategiewechsel soll Stahlsparte profitabler machen

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.