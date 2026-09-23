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23.09.2026 07:28:37
Galderma-Aktie: Präsentation diverser Daten an Dermatologie-Fachkongress
Galderma wird am Kongress der Europäischen Akademie für Dermatologie und Venerologie (EADV) insgesamt 19 wissenschaftliche Abstracts vorstellen.
Einen Schwerpunkt bildet der Wirkstoff Nemolizumab, der bei Neurodermitis und Prurigo nodularis (einer Erkrankung mit stark juckendem Hautausschlag) eingesetzt wird. Unter anderem werden Langzeitdaten zur Sicherheit und Wirksamkeit von Nemolizumab über bis zu 152 Wochen präsentiert. Zudem werden Daten zu den Auswirkungen von Juckreiz und Hautläsionen auf die Lebensqualität der Betroffenen gezeigt.
Darüber hinaus organisiert Galderma zwei Bildungsveranstaltungen für Fachpublikum. Ein Symposium befasst sich mit der Behandlung von Neurodermitis und Prurigo nodularis, ein weiteres Expertenforum widmet sich wissenschaftlichen Ansätzen zur Verlangsamung der Hautalterung.
awp-robot/hr
Zug (awp)
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