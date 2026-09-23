|Führungswechsel
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23.09.2026 07:51:07
LUKB-Aktie: Stefan Studer wird ab 2027 neuer CEO
Der Chef der Luzerner Kantonalbank (LUKB) Daniel Salzmann tritt per Ende 2026 zurück.
Studer ist seit 2015 Mitglied der Geschäftsleitung und leitet das Privat- und Gewerbekundengeschäft, wie LUKB am Mittwoch mitteilte. Der Verwaltungsrat leitete den Prozess für seine Nachfolge in dieser Funktion bereits ein.
Salzmann steht seit 2014 an der Spitze der Bank und gehört seit 22 Jahren der Geschäftsleitung an. Nun wird er an der Generalversammlung vom 12. April 2027 für die Wahl in den Verwaltungsrat nominiert.
Dort soll Salzmann auf Martha Scheiber folgen. Sie tritt nach zwölf Jahren im Verwaltungsrat zurück. Zum neuen Vizepräsidenten des Verwaltungsrats bestimmte die Kantonalbank Marc Gläser. Er ist seit 2023 Mitglied des Gremiums.
awp-robot/dm
Luzern (awp)
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