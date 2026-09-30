Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

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Der Goldpreis liegt am Abend bei 4.154,44 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 20:40 Uhr um -0,68 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.182,80 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Silberpreis -1,90 Prozent niedriger bei 60,30 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 61,47 US-Dollar.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.711,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,57 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.685,00 US-Dollar).

Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -0,08 Prozent auf 1.207,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.208,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 20:30 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 0,89 Prozent auf 103,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 102,59 US-Dollar an der Tafel.

Nach 89,38 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Mittwochabend um 1,59 Prozent auf 90,80 US-Dollar gestiegen.

Indes gibt der Baumwolle nach. Für den Baumwolle geht es nach 0,75 US-Dollar am Vortag auf 0,75 US-Dollar nach unten (--0,45 Prozent).

Zudem gibt der Haferpreis am Mittwochabend nach. Um -1,07 Prozent auf 4,18 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Haferpreis bei 4,23 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Kaffeepreis am Mittwochabend hinzu. Um 0,43 Prozent auf 2,91 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kaffeepreis bei 2,89 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Lebendrindpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,17 US-Dollar) geht es um 0,78 Prozent auf 2,19 US-Dollar nach oben.

Zudem fällt der Maispreis. Um -3,98 Prozent reduziert sich der Maispreis um 20:20 Uhr auf 5,01 US-Dollar, nachdem der Maispreis am Vortag noch bei 5,22 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit kann der Mastrindpreis Gewinne verbuchen. Um 20:05 Uhr steigt der Mastrindpreis um 0,85 Prozent auf 3,36 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,34 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Orangensaftpreis um -1,24 Prozent auf 1,52 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Orangensaftpreis bei 1,54 US-Dollar.

Nach 12,98 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Mittwochabend um -0,29 Prozent auf 12,94 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -1,11 Prozent auf 356,10 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 360,10 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Sojabohnenölpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 0,68 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zeitgleich verringert sich der Zuckerpreis um -1,07 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,18 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,83 Prozent auf 3,04 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3,01 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Mageres Schwein Preis um 20:05 Uhr ab. Es geht -0,94 Prozent auf 0,79 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,79 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Milchpreis Verluste. Um 20:18 Uhr fällt der Milchpreis um -7,58 Prozent auf 14,88 US-Dollar. Am Vortag standen noch 16,10 US-Dollar an der Tafel.

Nach 129,44 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Mittwochabend um 1,22 Prozent auf 131,03 US-Dollar gestiegen.

Mit dem Reispreis geht es indes nach unten. Der Reispreis gibt -1,92 Prozent auf 16,11 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 16,43 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Holzpreis nordwärts. Um 20:29 Uhr steht ein Plus von 0,37 Prozent auf 539,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Holzpreis-Kurs noch bei 537,50 US-Dollar.

Nach 68,95 Euro am Vortag ist der Erdgaspreis - TTF am Mittwochabend um 6,64 Prozent auf 73,53 Euro gestiegen.

Redaktion finanzen.ch