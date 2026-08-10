Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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10.08.2026 10:04:45
Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Daimler Truck-Aktie mit Buy
Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Daimler Truck-Aktie durch Deutsche Bank AG liegen vor.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Buy" belassen. Die Aufträge hätten die Erwartungen prozentual zweistellig verfehlt, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Hinzu komme, dass die Profitabilität der Marke Mercedes im dritten Quartal von höheren Input-Kosten und der Inbetriebnahme eines Teilelagers gedrückt werden dürfte.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Daimler Truck-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktie notierte um 09:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0.1 Prozent auf 46.77 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 15.46 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 67’555 Daimler Truck-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Daimler Truck-Aktie um 31.0 Prozent nach oben. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 06.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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