Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8
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07.08.2026 12:34:44
Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Daimler Truck-Aktie
Das Daimler Truck-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Jose M Asumendi genauer unter die Lupe genommen.
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick auf das dritte Quartal deute auf erneut solide Resultate hin, schrieb Jose Asumendi am Freitag nach endgültigen Ergebnissen des zweiten Quartals. Seine Gewinnschätzungen bis ins Jahr 2028 habe er gekürzt, mit Aussicht auf eine deutliche Verbesserung danach durch das Ergreifen richtiger Schritte.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Daimler Truck-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:16 Uhr mit Abschlägen von 3.8 Prozent bei 46.24 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 8.13 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 799’774 Daimler Truck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2026 um 29.5 Prozent. Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Daimler Truck am 07.08.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 06:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 06:49 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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