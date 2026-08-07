Starker Wochentag in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Freitagmittag zu

Am Freitag notiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.76 Prozent höher bei 26’338.28 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.181 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 0.366 Prozent stärker bei 26’235.80 Punkten, nach 26’140.13 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 26’223.64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’349.39 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 1.87 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, wies der DAX einen Wert von 25’465.25 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, wies der DAX einen Wert von 24’663.61 Punkten auf. Der DAX stand noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, bei 24’192.50 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.33 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’403.81 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’863.81 Punkten.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Scout24 (+ 4.74 Prozent auf 75.20 EUR), SAP SE (+ 3.59 Prozent auf 177.12 EUR), Infineon (+ 2.80) Prozent auf 62.01 EUR), Commerzbank (+ 2.68 Prozent auf 39.52 EUR) und QIAGEN (+ 2.41 Prozent auf 37.01 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Daimler Truck (-3.70 Prozent auf 46.29 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.53 Prozent auf 509.40 EUR), Beiersdorf (-1.64 Prozent auf 80.58 EUR), Deutsche Telekom (-0.99 Prozent auf 28.86 EUR) und RWE (-0.71 Prozent auf 56.08 EUR) unter Druck.

Welche DAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 1’529’162 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die Siemens-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 217.969 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch