Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen

Um 15:55 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0.81 Prozent aufwärts auf 26’362.00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 26’442.00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26’128.00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 07.07.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25’463.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, stand der LUS-DAX noch bei 24’399.00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 07.08.2025, bei 24’209.00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 7.31 Prozent. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’442.00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’861.50 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 3.78 Prozent auf 62.60 EUR), SAP SE (+ 3.38 Prozent auf 176.76 EUR), Scout24 (+ 3.20 Prozent auf 74.10 EUR), Siemens (+ 2.95 Prozent auf 281.15 EUR) und Commerzbank (+ 2.03 Prozent auf 39.27 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Daimler Truck (-3.35 Prozent auf 46.46 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.56 Prozent auf 509.20 EUR), Beiersdorf (-1.59 Prozent auf 80.62 EUR), Rheinmetall (-1.24 Prozent auf 1’144.60 EUR) und Deutsche Telekom (-0.96 Prozent auf 28.87 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2’768’946 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 217.969 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch