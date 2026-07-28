Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’482 -0.6%  SPI 20’308 -0.5%  Dow 51’931 -1.6%  DAX 25’484 0.1%  Euro 0.9334 0.0%  EStoxx50 6’253 -0.6%  Gold 4’011 -0.4%  Bitcoin 52’480 0.3%  Dollar 0.8202 0.1%  Öl 91.0 8.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Sika41879292Logitech2575132Rheinmetall345850Kuros32581411Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittwochnachmittag
Deutsche Bank-Analyse: Aktie von DZ BANK mit Kaufen bewertet
Trading Signals: Galderma: Nach der SMI-Premiere lockt das Comeback
Ausblick: Reddit präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Intel überzeugt mit starken Zahlen - doch ist die Aktie inzwischen zu teuer?
Suche...
ETF Sparplan

Daimler Truck Aktie 115216150 / DE000DTR0CK8

44.67
CHF
1.08
CHF
2.48 %
17:13:04
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

29.07.2026 15:20:36

Daimler Truck Buy

Daimler Truck
44.91 CHF 0.91%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Philippe Houchois verwies am Mittwoch auf die Telefonkonferenz des US-Lastwagenherstellers Paccar, die als positiv zu werten sei für den US-Lkw-Zyklus im Jahr 2027 sowie für die Aussichten des europäischen Marktes in diesem Jahr./ajx/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:27 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:27 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Daimler Truck Buy
Unternehmen:
Daimler Truck 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
54.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
46.00 € 		Abst. Kursziel*:
17.39%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
48.07 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.34%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Daimler Truck

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Daimler Truck

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
15:20 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
28.07.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
23.07.26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
23.07.26 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
23.07.26 Daimler Truck Underperform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen