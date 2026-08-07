Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Aufwind

Im LUS-DAX ging es im XETRA-Handel schlussendlich um 0.64 Prozent aufwärts auf 26’319.00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26’442.00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’128.00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 07.07.2026, den Wert von 25’463.00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 07.05.2026, bei 24’399.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24’209.00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 7.14 Prozent nach oben. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26’442.00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’861.50 Zählern.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell SAP SE (+ 4.08 Prozent auf 177.96 EUR), Scout24 (+ 3.62 Prozent auf 74.40 EUR), Infineon (+ 2.92 Prozent auf 62.08 EUR), Siemens (+ 2.45 Prozent auf 279.80 EUR) und BMW (+ 1.98 Prozent auf 59.78 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Daimler Truck (-2.81 Prozent auf 46.72 EUR), Zalando (-2.11 Prozent auf 24.61 EUR), Allianz (-1.63 Prozent auf 433.50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.38 Prozent auf 515.40 EUR) und Rheinmetall (-1.09 Prozent auf 1’146.40 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6’181’355 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die Siemens-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 217.969 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch