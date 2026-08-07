DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0.87 Prozent stärker bei 26’367.03 Punkten. Die DAX-Mitglieder sind damit 2.181 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der DAX 0.366 Prozent stärker bei 26’235.80 Punkten, nach 26’140.13 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26’223.64 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26’445.18 Punkten.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der DAX bereits um 1.98 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, wies der DAX einen Wert von 25’465.25 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wies der DAX einen Wert von 24’663.61 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, stand der DAX bei 24’192.50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7.45 Prozent. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26’445.18 Punkte. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Infineon (+ 3.78 Prozent auf 62.60 EUR), SAP SE (+ 3.38 Prozent auf 176.76 EUR), Scout24 (+ 3.20 Prozent auf 74.10 EUR), Siemens (+ 2.95 Prozent auf 281.15 EUR) und Commerzbank (+ 2.03 Prozent auf 39.27 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Daimler Truck (-3.35 Prozent auf 46.46 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.56 Prozent auf 509.20 EUR), Beiersdorf (-1.59 Prozent auf 80.62 EUR), Rheinmetall (-1.24 Prozent auf 1’144.60 EUR) und Deutsche Telekom (-0.96 Prozent auf 28.87 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2’768’946 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 217.969 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4.19 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.22 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch