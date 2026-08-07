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07.08.2026 17:58:20
XETRA-Handel: DAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen
So bewegte sich der DAX am Freitag zum Handelsende.
Am Freitag legte der DAX via XETRA zum Handelsschluss um 0.82 Prozent auf 26’355.35 Punkte zu. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2.181 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.366 Prozent höher bei 26’235.80 Punkten in den Freitagshandel, nach 26’140.13 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26’223.64 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26’445.18 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des DAX
Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 1.93 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, wies der DAX einen Stand von 25’465.25 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, lag der DAX noch bei 24’663.61 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, wies der DAX einen Stand von 24’192.50 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7.40 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 26’445.18 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten registriert.
Das sind die Tops und Flops im DAX
Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit SAP SE (+ 4.08 Prozent auf 177.96 EUR), Scout24 (+ 3.62 Prozent auf 74.40 EUR), Infineon (+ 2.92 Prozent auf 62.08 EUR), Siemens (+ 2.45 Prozent auf 279.80 EUR) und BMW (+ 1.98 Prozent auf 59.78 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Daimler Truck (-2.81 Prozent auf 46.72 EUR), Zalando (-2.11 Prozent auf 24.61 EUR), Allianz (-1.63 Prozent auf 433.50 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1.38 Prozent auf 515.40 EUR) und Rheinmetall (-1.09 Prozent auf 1’146.40 EUR).
DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6’181’355 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 217.969 Mrd. Euro heraus.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick
2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.22 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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