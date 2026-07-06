Continental Aktie 327800 / DE0005439004
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06.07.2026 13:34:12
Continental Buy
Continental
68.74 CHF -1.64%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Continental mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Der Verkaufspreis für Contitech und die daraus resultierenden Erlöse lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Michael Aspinall am Montag. Die Bewertung erscheine attraktiv./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 05:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 05:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Buy
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
74.50 €
|
Abst. Kursziel*:
0.67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
74.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.37%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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