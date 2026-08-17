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Woods Portfolioumbau 17.08.2026 10:06:00

Palantir-Aktie verliert an Attraktivität: Cathie Wood setzt verstärkt auf Cerebras - So reagieren die Aktien

Palantir-Aktie verliert an Attraktivität: Cathie Wood setzt verstärkt auf Cerebras - So reagieren die Aktien

Cathie Woods ARK Invest trennt sich erneut von Palantir-Anteilen, während parallel ein ganz anderer Börsenneuling in mehreren Fonds kräftig aufgestockt wird.

Palantir
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  • ARK verkauft Palantir- und Shopify-Anteile aus mehreren Fonds
  • Gleichzeitig steckt ARK viel Kapital in die neu gelistete Cerebras-Aktie
  • Verkäufe folgen einem Muster seit dem Kurssprung Anfang August

Cathie Woods ARK Invest hat gemäss einer aktuellen Transaktionsmitteilung erneut Palantir-Anteile aus mehreren Fonds verkauft, während zeitgleich kräftig neues Kapital in die erst im Mai an die Börse gegangene Cerebras-Aktie fliesst. Für Anleger, die den Umschichtungen der Star-Investorin folgen, ist das ein vertrautes Bild: ARK verkleinert seit dem kräftigen Kurssprung von Palantir Anfang des Monats Stück für Stück die Position, während frisch gelistete Techwerte ins Portfolio wandern.

ARK stösst Palantir- und Shopify-Anteile ab

Aus dem Flaggschifffonds ARKK verkaufte ARK laut eigener Handelsnotiz rund 28'700 Palantir-Aktien, das entspricht etwa 0,08 Prozent des Fondsvermögens. Im Techfonds ARKW kamen weitere rund 15'200 Aktien zur Verkaufsliste hinzu, dort macht die Veräusserung mit rund 0,15 Prozent einen spürbar grösseren Anteil aus. Zusammen wechselten damit knapp 44'000 Palantir-Aktien den Besitzer. Parallel reduzierte ARK auch die Shopify-Position gleich in drei Fonds, ARKK, ARKW und dem Fintech-Fonds ARKF, in Summe rund 57'000 Aktien. Beide Verkäufe folgen demselben Muster: ARK verkleinert etablierte Positionen, die zuletzt kräftig gelaufen sind.

Cerebras-Aktie: Grösste Umschichtung des Tages

Den grössten Umbau nahm ARK bei Cerebras vor. In ARKK kaufte der Fonds rund 83'400 Aktien hinzu, etwa 0,30 Prozent des Fondsvermögens und damit die grösste einzelne Positionsveränderung. In ARKW kamen weitere rund 23'600 Aktien hinzu, ebenfalls rund 0,30 Prozent des Fonds. Cerebras war erst am 14. Mai mit einem Ausgabepreis von 185 US-Dollar an die NASDAQ gegangen und erreichte am ersten Handelstag zeitweise 385 US-Dollar, der bislang grösste US-Techbörsengang seit Snowflake im Jahr 2020. Der Umbau liest sich als Verschiebung von Kapital weg von etablierten KI-Gewinnern hin zu einem der jüngsten Börsenneulinge.

Die Verkäufe reihen sich in ein bekanntes Muster

Der aktuelle Verkauf steht nicht für sich. Palantir hatte am 3. August nach US-Handelsschluss Quartalszahlen vorgelegt, der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 1,94 Milliarden US-Dollar, die Aktie sprang am Folgetag um rund 29,5 Prozent. Seither verkleinert ARK die Position wiederholt: Am 4. und 5. August verkaufte der Vermögensverwalter rund 109'500 Aktien im Wert von etwa 17 Millionen US-Dollar. Nach einem weiteren Kurssprung von rund 10 Prozent am 8. August folgten drei Tage später noch einmal rund 11'500 Aktien im Gegenwert von etwa 2 Millionen US-Dollar. Am selben Tag kaufte ARK für rund 26,6 Millionen US-Dollar NVIDIA-Aktien hinzu, ein weiteres Beispiel für die Rotation weg von Palantir.

So reagieren die Aktien

Die Palantir-Aktie gibt vorbörslich an der NASDAQ 0,71 Prozent auf 172,82 US-Dollar nach, Cerebras-Titel gewinnen daneben 2,04 Prozent auf 223 US-Dollar.

Alexandra Hesse, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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