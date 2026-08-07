Continental Aktie 327800 / DE0005439004
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07.08.2026 09:28:12
Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Start des Freitagshandels mit Kursplus
Der DAX hält am Freitagmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.
Um 09:11 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0.41 Prozent höher bei 26’247.22 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.181 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.366 Prozent auf 26’235.80 Punkte an der Kurstafel, nach 26’140.13 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der DAX bei 26’275.65 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26’229.57 Punkten.
DAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 1.52 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, betrug der DAX-Kurs 25’465.25 Punkte. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 24’663.61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24’192.50 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 6.96 Prozent. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26’403.81 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten registriert.
Tops und Flops im DAX aktuell
Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Scout24 (+ 2.99 Prozent auf 73.95 EUR), QIAGEN (+ 2.92 Prozent auf 37.20 EUR), SAP SE (+ 2.62 Prozent auf 175.46 EUR), Brenntag SE (+ 2.04 Prozent auf 65.96 EUR) und Commerzbank (+ 1.51 Prozent auf 39.07 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.91 Prozent auf 507.40 EUR), Daimler Truck (-2.41 Prozent auf 46.91 EUR), Allianz (-1.09 Prozent auf 435.90 EUR), Zalando (-0.99 Prozent auf 24.89 EUR) und Continental (-0.76 Prozent auf 67.56 EUR).
DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 390’126 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die Siemens-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 217.969 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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