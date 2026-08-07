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Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001

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Aktienanalyse 07.08.2026 12:43:45

Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Commerzbank-Aktie mit Buy

Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Commerzbank-Aktie mit Buy

Commerzbank-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Benjamin Goy genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Commerzbank
36.92 CHF 0.18%
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal habe die Erwartungen solide getoppt, der Geschäftsmix hätte allerdings besser sein können, schrieb Benjamin Goy in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Quartalsbericht.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Commerzbank-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von Commerzbank konnte um 12:27 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2.9 Prozent auf 39.61 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 6.03 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 1’554’199 Aktien. Seit Jahresanfang 2026 legte das Papier um 13.1 Prozent zu. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 05.11.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 07:55 / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: mf,Frank Gaertner / Shutterstock.com
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