LUS-DAX aktuell: LUS-DAX bewegt sich im Plus

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0.76 Prozent fester bei 26’351.00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 26’128.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26’357.00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25’463.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, stand der LUS-DAX noch bei 24’399.00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, bei 24’209.00 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 7.27 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 26’435.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Scout24 (+ 4.74 Prozent auf 75.20 EUR), SAP SE (+ 3.59 Prozent auf 177.12 EUR), Infineon (+ 2.80 Prozent auf 62.01 EUR), Commerzbank (+ 2.68 Prozent auf 39.52 EUR) und QIAGEN (+ 2.41 Prozent auf 37.01 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Daimler Truck (-3.70 Prozent auf 46.29 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.53 Prozent auf 509.40 EUR), Beiersdorf (-1.64 Prozent auf 80.58 EUR), Deutsche Telekom (-0.99 Prozent auf 28.86 EUR) und RWE (-0.71 Prozent auf 56.08 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’529’162 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 217.969 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch