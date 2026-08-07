RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursentwicklung
|
07.08.2026 12:26:14
LUS-DAX aktuell: LUS-DAX bewegt sich im Plus
Der LUS-DAX verzeichnet heute Kursanstiege.
Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:24 Uhr um 0.76 Prozent fester bei 26’351.00 Punkten.
Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 26’128.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26’357.00 Punkten.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.07.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25’463.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, stand der LUS-DAX noch bei 24’399.00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, bei 24’209.00 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 7.27 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 26’435.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
LUS-DAX-Top-Flop-Aktien
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Scout24 (+ 4.74 Prozent auf 75.20 EUR), SAP SE (+ 3.59 Prozent auf 177.12 EUR), Infineon (+ 2.80 Prozent auf 62.01 EUR), Commerzbank (+ 2.68 Prozent auf 39.52 EUR) und QIAGEN (+ 2.41 Prozent auf 37.01 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Daimler Truck (-3.70 Prozent auf 46.29 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.53 Prozent auf 509.40 EUR), Beiersdorf (-1.64 Prozent auf 80.58 EUR), Deutsche Telekom (-0.99 Prozent auf 28.86 EUR) und RWE (-0.71 Prozent auf 56.08 EUR).
LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’529’162 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX mit 217.969 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
07.08.26
|EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
07.08.26
|EQS-CMS: Deutsche Telekom AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
07.08.26
|Börse Frankfurt: TecDAX verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Pluszeichen in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|XETRA-Handel: DAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)