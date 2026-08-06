Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
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06.08.2026 17:58:44
Analyse: DZ BANK bewertet Commerzbank-Aktie mit Kaufen in neuer Analyse
Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der Commerzbank-Aktie durch DZ BANK.
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Commerzbank von 42 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Besser als erwartete Quartalszahlen bekräftigten seine positive Einschätzung der Aktie, schrieb Analyst Philipp Hässler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass das Bankhaus von der Unicredit vollständig u?bernommen wird. Allerdings erwartet er dafür kurzfristig noch kein erneuertes Angebot.
Aktienauswertung: Die Commerzbank-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Um 17:35 Uhr fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2.2 Prozent auf 38.49 EUR ab. Zuletzt wurden via XETRA 4’244’067 Commerzbank-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 kletterte das Papier um 9.9 Prozent.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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