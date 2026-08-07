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Kaufempfehlungen KW 32 07.08.2026 22:48:00

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Kauf:

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    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 15’172.10 19.89 SKUBAU
    Short 15’483.24 13.89 SQZB4U
    Short 16’050.35 8.99 S7WB3U
    SMI-Kurs: 14’552.30 07.08.2026 17:30:00
    Long 13’970.23 19.10 S7BGFU
    Long 13’678.45 13.83 SCB0YU
    Long 13’088.65 8.91 SVB5UU
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

    Inside ETF

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