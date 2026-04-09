Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001
Commerzbank Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Commerzbank-Aktie beim fairen Aktienwert von 34 Euro auf "Halten" belassen. Analyst Philipp Häßler ging am Donnerstag auf das jüngst vorgelegte freiwillige Übernahmeangebot der Unicredit ein. Dieses überraschende Angebot sei ein geschickter Schachzug, da die italienische Bank so freie Hand habe, ihren Anteil über Käufe am Markt weiter aufzustocken, bis zur nächsten Meldeschwelle, die bei 50 Prozent liege. Aus Sicht der Commerzbank-Aktionäre sei die Offerte zugleich nicht attraktiv. Er gehe jedoch nicht von einer deutlichen Erhöhung aus./ck/rob/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / 08:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Halten
|
Unternehmen:
Commerzbank
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
33.99 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
33.98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Philipp Dr. Häßler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Commerzbank
|
10:02
|DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
08.04.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX legt letztendlich kräftig zu (finanzen.ch)
|
08.04.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht schlussendlich kräftige Zuschläge (finanzen.ch)
|
08.04.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags (finanzen.ch)
|
08.04.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Das macht der DAX aktuell (finanzen.ch)
|
08.04.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: So performt der LUS-DAX am Mittag (finanzen.ch)
|
08.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX hebt am Mittwochmittag ab (finanzen.ch)
Analysen zu Commerzbank
|09:43
|Commerzbank Halten
|DZ BANK
|17.03.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|16.03.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|16.03.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Commerzbank
|31.19
|1.40%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:08
|
Deutsche Bank AG
Michelin Buy
|11:02
|
Deutsche Bank AG
Redcare Pharmacy Buy
|11:01
|
UBS AG
Danone Buy
|11:00
|
Deutsche Bank AG
UBS Buy
|10:59
|
Warburg Research
Knorr-Bremse Hold
|10:59
|
Warburg Research
Porsche Automobil Hold
|10:35
|
Warburg Research
adesso Buy