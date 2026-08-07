Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Start

Am Freitag tendiert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0.36 Prozent höher bei 26’244.00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26’271.00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’128.00 Zählern.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 07.07.2026, bei 25’463.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24’399.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.08.2025, notierte der LUS-DAX bei 24’209.00 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.83 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26’435.00 Punkte. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Scout24 (+ 2.99 Prozent auf 73.95 EUR), QIAGEN (+ 2.92 Prozent auf 37.20 EUR), SAP SE (+ 2.62 Prozent auf 175.46 EUR), Brenntag SE (+ 2.04 Prozent auf 65.96 EUR) und Commerzbank (+ 1.51 Prozent auf 39.07 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.91 Prozent auf 507.40 EUR), Daimler Truck (-2.41 Prozent auf 46.91 EUR), Allianz (-1.09 Prozent auf 435.90 EUR), Zalando (-0.99 Prozent auf 24.89 EUR) und Continental (-0.76 Prozent auf 67.56 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 390’126 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 217.969 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Volkswagen (VW) vz-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.22 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch