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Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001

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Commerzbank-Anlage unter der Lupe 06.08.2026 10:02:29

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commerzbank-Investment von vor einem Jahr verdient

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Commerzbank-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Commerzbank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Commerzbank
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Am 06.08.2025 wurde das Commerzbank-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 31.76 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Commerzbank-Aktie investiert, befänden sich nun 3.149 Commerzbank-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.08.2026 auf 39.35 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 123.90 EUR wert. Damit wäre die Investition um 23.90 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Commerzbank eine Börsenbewertung in Höhe von 44.71 Mrd. Euro. Die Commerzbank-Aktie wurde am 05.06.2000 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Commerzbank-Anteils bei 38.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Commerzbank AG
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