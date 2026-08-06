UniCredit Aktie 35431485 / IT0005239378
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06.08.2026 12:35:00
Commerzbank: Bettina Orlopp besteht auf Mitsprache bei möglicher UniCredit-Übernahme
Seit Jahren wehrt sich die Commerzbank gegen eine Übernahme durch die italienische Grossbank UniCredit. Ein kräftiger Gewinnsprung sorgt für neues Selbstbewusstsein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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