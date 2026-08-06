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Commerzbank Aktie 21170377 / DE000CBK1001

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Aktieneinstufung 06.08.2026 12:34:45

Commerzbank-Aktie: Neutral-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.

Commerzbank-Aktie: Neutral-Bewertung durch JP Morgan Chase & Co.

JP Morgan Chase & Co. hat eine umfassende Prüfung der Commerzbank-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Commerzbank
36.92 CHF 0.18%
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Bank sei auf gutem Weg, die für das Gesamtjahr gesetzten Ziele zu erreichen, schrieb Kian Abouhossein in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Mit Blick auf das laufende dritte Quartal stehe ein möglicher umfangreicher Abbau der Bestände risikobehafteter Anlagen im Fokus der Investoren.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Commerzbank-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:18 Uhr 0.3 Prozent auf 39.46 EUR. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 6.23 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1’206’523 Commerzbank-Aktien. Seit Anfang des Jahres 2026 stieg das Commerzbank-Papier um 12.6 Prozent. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzkennzahlen wird am 06.08.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:51 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: mf,Frank Gaertner / Shutterstock.com
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