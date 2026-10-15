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Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

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17:30:00
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15.10.2026 13:09:53

Carl Zeiss Meditec Hold

Carl Zeiss Meditec
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Das Medizintechnik-Unternehmen dürfte ein schwächeres viertes Geschäftsquartal verzeichnet haben, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem Rückgang des organischen Umsatzes von 3 Prozent und einem Einbruch des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebita) von 35 Prozent./edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Hold
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
26.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
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Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
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