Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
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Carl Zeiss Meditec Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Das Medizintechnik-Unternehmen dürfte ein schwächeres viertes Geschäftsquartal verzeichnet haben, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem Rückgang des organischen Umsatzes von 3 Prozent und einem Einbruch des operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebita) von 35 Prozent./edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Hold
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
33.04 €
|
Abst. Kursziel*:
-21.31%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
32.44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-19.85%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
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