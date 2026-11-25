Um 09:11 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0.44 Prozent tiefer bei 3’817.00 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 543.379 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.004 Prozent tiefer bei 3’833.61 Punkten, nach 3’833.78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3’834.87 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3’809.47 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der TecDAX bereits um 0.236 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, mit 4’024.30 Punkten bewertet. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, bei 4’050.72 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 25.11.2025, einen Stand von 3’496.96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.32 Prozent. 4’284.41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Punkte.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit OHB SE (+ 2.34 Prozent auf 184.00 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1.62 Prozent auf 32.70 EUR), Eckert Ziegler (+ 1.25 Prozent auf 15.33 EUR), Ottobock (+ 0.77 Prozent auf 39.20 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0.77 Prozent auf 20.92 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3.45 Prozent auf 42.60 EUR), AIXTRON SE (-2.35 Prozent auf 26.18 EUR), Infineon (-2.32 Prozent auf 42.72 EUR), Elmos Semiconductor (-2.30 Prozent auf 97.70 EUR) und Siltronic (-2.30 Prozent auf 48.90 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im TecDAX

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 544’677 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 210.377 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.51 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch