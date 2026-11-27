Der TecDAX steigt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1.12 Prozent auf 3’878.33 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 537.278 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0.258 Prozent stärker bei 3’845.41 Punkten, nach 3’835.52 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3’845.41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3’879.27 Punkten.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 1.85 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4’092.64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4’104.52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’563.36 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.01 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Punkten verzeichnet.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 7.29 Prozent auf 47.38 EUR), Siltronic (+ 5.81 Prozent auf 50.45 EUR), HENSOLDT (+ 4.56 Prozent auf 83.00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.48 Prozent auf 44.34 EUR) und OHB SE (+ 4.32 Prozent auf 200.50 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Ottobock (-0.75 Prozent auf 39.80 EUR), freenet (-0.48 Prozent auf 24.98 EUR), SAP SE (-0.32 Prozent auf 193.52 EUR), Carl Zeiss Meditec (-0.19 Prozent auf 31.86 EUR) und QIAGEN (+ 0.04 Prozent auf 45.11 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 263’992 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 214.306 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.63 erwartet. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch