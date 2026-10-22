Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
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Carl Zeiss Meditec Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Carl Zeiss Meditec auf "Underweight" mit einem Kursziel von 18,10 Euro belassen. Für die Quartalszahlen am 10. Dezember liege er beim Umsatz auf Höhe der Konsensschätzung, beim operativen Ergebnis (Ebit) aber sieben Prozent darunter, schrieb Anchal Verma in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Zudem bleibe er mit Blick auf 2027 vorsichtig. Dem Medizintechnikkonzern stehe wohl ein weiteres schwieriges Jahr bevor./rob/gl/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Underweight
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
18.10 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
33.48 €
|
Abst. Kursziel*:
-45.94%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
35.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-48.90%
|
Analyst Name::
Anchal Verma
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Deutsche Bank AG
|05.10.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
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|Bernstein Research
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|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
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|09.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel
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