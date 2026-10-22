Carl Zeiss Meditec 32.62 CHF 1.55% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Carl Zeiss Meditec auf "Underweight" mit einem Kursziel von 18,10 Euro belassen. Für die Quartalszahlen am 10. Dezember liege er beim Umsatz auf Höhe der Konsensschätzung, beim operativen Ergebnis (Ebit) aber sieben Prozent darunter, schrieb Anchal Verma in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Zudem bleibe er mit Blick auf 2027 vorsichtig. Dem Medizintechnikkonzern stehe wohl ein weiteres schwieriges Jahr bevor./rob/gl/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:23 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.