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Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

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23.10.2026 12:49:41

Carl Zeiss Meditec Underweight

Carl Zeiss Meditec
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Carl Zeiss Meditec auf "Underweight" mit einem Kursziel von 18,10 Euro belassen. Für die Quartalszahlen am 10. Dezember liege er beim Umsatz auf Höhe der Konsensschätzung, beim operativen Ergebnis (Ebit) aber sieben Prozent darunter, schrieb Anchal Verma in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Zudem bleibe er mit Blick auf 2027 vorsichtig. Dem Medizintechnikkonzern stehe wohl ein weiteres schwieriges Jahr bevor./rob/gl/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Underweight
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
18.10 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
33.48 € 		Abst. Kursziel*:
-45.94%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
35.42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-48.90%
Analyst Name::
Anchal Verma 		KGV*:
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12:49 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
05.10.26 Carl Zeiss Meditec Sell Goldman Sachs Group Inc.
11.09.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
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