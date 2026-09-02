Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
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Carl Zeiss Meditec Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Carl Zeiss Meditec auf "Underweight" belassen. Die Experten Anchal Verma und David Adlington bleiben für die europäischen Medizintechnikunternehmen wegen des weiter schwierigen Geschäftsumfelds insgesamt vorsichtig, wie sie am Dienstag schrieben. Bei Philips und Diasorin hänge die Erreichung der Jahresziele stark vom vierten Quartal ab, was Risiken berge. Bei Ambu, Carl Zeiss Meditec und FMC seien die Erwartungen an das Geschäftsjahr 2026/27 zu hoch, und bei Coloplast habe sich die Bewertung von den Fundamentaldaten abgekoppelt. Bei Fresenius und Demant sehen die Experten Spielraum für weiter steigende Schätzungen./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Underweight
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
31.16 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
31.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Anchal Verma
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
08.09.26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
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08.09.26
|XETRA-Handel: SDAX letztendlich stärker (finanzen.ch)
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08.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.ch)
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08.09.26
|Freundlicher Handel: SDAX klettert nachmittags (finanzen.ch)
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04.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.ch)
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04.09.26
|EQS-DD: Carl Zeiss Meditec AG: Justus Felix Wehmer, Kauf (EQS Group)
|
04.09.26
|EQS-DD: Carl Zeiss Meditec AG: Justus Felix Wehmer, buy (EQS Group)
|
04.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|08:46
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|08:46
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|08:46
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Sell
|UBS AG
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|29.06
|1.40%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:39
|
Deutsche Bank AG
Novartis Hold
|09:18
|
JP Morgan Chase & Co.
AUTO1 Overweight
|08:59
|
JP Morgan Chase & Co.
Inditex Overweight
|08:56
|
Deutsche Bank AG
Danone Sell
|08:55
|
Deutsche Bank AG
Henkel vz. Buy
|08:47
|
JP Morgan Chase & Co.
Gerresheimer Overweight
|08:46
|
JP Morgan Chase & Co.
Philips Neutral