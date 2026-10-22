Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’423 -0.9%  SPI 20’330 -0.8%  Dow 52’128 -1.4%  DAX 25’043 -1.3%  Euro 0.9237 0.4%  EStoxx50 6’028 -1.0%  Gold 3’998 -0.7%  Bitcoin 67’085 0.6%  Dollar 0.8247 0.5%  Öl 115.9 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Holcim1221405UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Galderma133539272ABB1222171Partners Group2460882Sika41879292
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
NASDAQ Composite Index-Wert Resources Connection-Aktie: So viel weniger Dividende erhalten Resources Connection-Aktionäre
SGL Carbon-Aktie im Aufwind: US-Standort verkauft - Prognose für Finanzmittelzufluss erhöht
Orell Füssli-Aktie gewinnt: Konzern sichert Nachfolge bei Papeterie Schoch
Rohöl & Zinsen: Tudor Jones warnt vor neuem Inflations- und Zinsschock durch den Ölpreis
Novartis-Aktie in Rot: Kisqali verlängert Leben bei frühem Brustkrebs
Suche...

Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704

32.30
CHF
0.90
CHF
2.87 %
16:25:12
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.10.2026 14:53:29

Carl Zeiss Meditec Halten

Carl Zeiss Meditec
32.61 CHF 1.53%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Carl Zeiss Meditec vor Geschäftsjahreszahlen von 30 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Das abgelaufene Geschäftsjahr markiere für den Medizintechnik-Hersteller voraussichtlich die Talsohle, schrieb Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bis zum Geschäftsjahr 2029/30 sehe er die Profitabilität (bereinigte Ebita-Marge) planmäßig auf 15,1 Prozent steigen. Allerdings sei dies bereits in der aktuellen Bewertung angemessen eingepreist./rob/edh/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Halten
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
35.34 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
35.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sven Kürten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14:53 Carl Zeiss Meditec Halten DZ BANK
12:49 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
05.10.26 Carl Zeiss Meditec Sell Goldman Sachs Group Inc.
11.09.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen