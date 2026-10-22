Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
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Carl Zeiss Meditec Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Carl Zeiss Meditec vor Geschäftsjahreszahlen von 30 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Das abgelaufene Geschäftsjahr markiere für den Medizintechnik-Hersteller voraussichtlich die Talsohle, schrieb Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bis zum Geschäftsjahr 2029/30 sehe er die Profitabilität (bereinigte Ebita-Marge) planmäßig auf 15,1 Prozent steigen. Allerdings sei dies bereits in der aktuellen Bewertung angemessen eingepreist./rob/edh/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Halten
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
35.34 €
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
35.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sven Kürten
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
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|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|12:49
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|Carl Zeiss Meditec Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.09.26
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|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|12:49
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Carl Zeiss Meditec Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.09.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Sell
|UBS AG
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:53
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|15.10.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
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|19.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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