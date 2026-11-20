SDAX 701259 / DE0009653386
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20.11.2026 12:26:33
Börse Frankfurt: SDAX mittags im Minus
Der SDAX verzeichnet heute Verluste.
Am Freitag sinkt der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 1.83 Prozent auf 16’932.33 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 86.714 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.510 Prozent leichter bei 17’160.60 Punkten in den Handel, nach 17’248.60 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 16’851.41 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17’160.60 Zählern.
SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche sank der SDAX bereits um 4.77 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, erreichte der SDAX einen Wert von 18’183.22 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, stand der SDAX bei 18’497.60 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 20.11.2025, bei 15’914.45 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 büsste der Index bereits um 2.44 Prozent ein. Bei 19’325.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 15’733.78 Punkte.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX
Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Grand City Properties (+ 1.06 Prozent auf 7.60 EUR), Ottobock (+ 0.66 Prozent auf 38.40 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0.62 Prozent auf 32.46 EUR), Fielmann (+ 0.59 Prozent auf 42.55 EUR) und Drägerwerk (+ 0.52 Prozent auf 116.60 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen LPKF Laser Electronics (-11.54 Prozent auf 7.36 EUR), PVA TePla (-7.27 Prozent auf 25.26 EUR), EVOTEC SE (-6.30 Prozent auf 2.56 EUR), ASTA Energy Solutions (-6.05 Prozent auf 40.40 EUR) und SMA Solar (-5.87 Prozent auf 42.94 EUR).
Die teuersten Unternehmen im SDAX
Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 897’104 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 5.150 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus
Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.09 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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