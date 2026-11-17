Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
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Carl Zeiss Meditec Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 27 auf 26 Euro gekappt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Dem europäischen MedTech-Bereich sei wohl zwar eine Art Wiederauferstehung gelungen, Inflation, Zinsen und die Section-232-Zölle in den USA seien jedoch Branchenrisiken für 2027, schrieb Hassan Al-Wakeel am Dienstag. Die Ergebnisdynamik stabilisiere sich zwar, nun müssten die Unternehmen aber wieder liefern. Am besten aufgestellt sieht Al-Wakeel EssilorLuxottica, Philips und Fresenius. Am schwächsten schätzt der Experte Carl-Zeiss, FMC und Smith & Nephew ein./ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 16:48 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Underweight
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
34.56 €
|
Abst. Kursziel*:
-24.77%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
33.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-22.39%
|
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
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13.11.26
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12.11.26
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|Barclays Capital
|23.10.26
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|DZ BANK
|23.10.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
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Aktien in diesem Artikel
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