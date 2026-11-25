Um 09:11 Uhr gewinnt der SDAX im XETRA-Handel 0.11 Prozent auf 17’050.47 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 85.790 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.017 Prozent auf 17’028.67 Punkte an der Kurstafel, nach 17’031.51 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Mittwoch bei 17’050.47 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17’026.16 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Gewinn von 1.44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Stand von 18’106.58 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 25.08.2026, bei 18’541.82 Punkten. Der SDAX lag vor einem Jahr, am 25.11.2025, bei 16’159.14 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1.76 Prozent nach unten. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15’733.78 Zählern.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Mutares (+ 2.37 Prozent auf 25.90 EUR), OHB SE (+ 2.34 Prozent auf 184.00 EUR), HelloFresh (+ 2.19 Prozent auf 3.22 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 2.11 Prozent auf 0.99 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 1.62 Prozent auf 32.70 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen Stabilus SE (-3.46 Prozent auf 12.82 EUR), PVA TePla (-2.19 Prozent auf 24.14 EUR), SMA Solar (-2.14 Prozent auf 42.10 EUR), PNE (-1.98 Prozent auf 3.96 EUR) und Vincorion (-1.87 Prozent auf 15.23 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 124’212 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5.256 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

2026 verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Unter den Aktien im Index zeigt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.95 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch