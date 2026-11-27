|Krypto-Marktbericht
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27.11.2026 09:48:20
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag.
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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:41 bei 61.669,64 US-Dollar und damit 2,04 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 60.438,17 US-Dollar.
Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn grössten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 2,0 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance -9,9 Prozent.
Zeitgleich verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 1,42 Prozent auf 44,44 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 43,82 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 2,55 Prozent auf 1.727,81 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.684,90 US-Dollar wert.
In der Zwischenzeit geht es für Bitcoin Cash bergauf. Um 09:41 steht ein Plus von 1,40 Prozent auf 212,22 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Bitcoin Cash-Kurs noch bei 209,29 US-Dollar.
Inzwischen steigt der Ripple-Kurs um 3,83 Prozent auf 0,9784 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,9424 US-Dollar wert.
Währenddessen zeigt sich Monero im Minus. Im Vergleich zum Vortag (458,92 US-Dollar) geht es um 0,97 Prozent auf 454,49 US-Dollar nach unten.
Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1482 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,1528 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Freitagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1297 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1266 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Tron mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Tron-Kurs 0,45 Prozent stärker bei 0,3051 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 0,3038 US-Dollar.
Zudem gewinnt Binancecoin am Freitagvormittag hinzu. Um 2,03 Prozent auf 563,90 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Binancecoin-Kurs bei 552,70 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:41 werden 0,0580 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeit verbucht der Solana-Kurs Zugewinne in Höhe von 3,09 Prozent auf 73,09 US-Dollar. Am Tag zuvor war Solana 70,90 US-Dollar wert.
Währenddessen zeigt sich Avalanche im Plus. Im Vergleich zum Vortag (6,577 US-Dollar) geht es um 2,74 Prozent auf 6,757 US-Dollar nach oben.
Zudem gewinnt Chainlink am Freitagvormittag hinzu. Um 3,44 Prozent auf 9,583 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Chainlink-Kurs bei 9,264 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Sui-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Sui um 2,81 Prozent auf 0,6857 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,6670 US-Dollar gemeldet wurde.Redaktion Finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
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