Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
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Carl Zeiss Meditec Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Hold" belassen. Der Medizintechnik- und Life-Science-Sektor bleibe fundamental attraktiv, wie die jüngsten Geschäftszahlen gezeigt hätten, schrieb Sam England in seiner Branchenbetrachtung vom Donnerstag. Er ist "vorsichtig optimistisch", nachdem mehr als die Hälfte der Unternehmen in der jüngsten Berichtssaison die Markterwartungen übertroffen habe. Allerdings erwartet er keine branchenweite Erholung, sondern sieht deutliche Unterschiede zwischen den besten und den schwächsten Branchenvertretern. Mittelfristig am wichtigsten sei ein robustes organisches Wachstum. Diesbezüglich sieht England Alcon, Sartorius, Sobi, Tecan und Embla am besten aufgestellt. Bei Carl Zeiss macht er indes nach drei enttäuschenden Quartalen keinen klaren Weg zu einer Erholung aus./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Carl Zeiss Meditec AG Hold
|
Unternehmen:
Carl Zeiss Meditec AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
31.14 €
|
Abst. Kursziel*:
-10.08%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
30.96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.56%
|
Analyst Name::
Sam England
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
10.09.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verliert letztendlich (finanzen.ch)
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10.09.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
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10.09.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX fällt am Nachmittag (finanzen.ch)
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10.09.26
|EQS-DD: Carl Zeiss Meditec AG: Andreas Pecher, Kauf (EQS Group)
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10.09.26
|EQS-DD: Carl Zeiss Meditec AG: Andreas Pecher, buy (EQS Group)
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10.09.26
|TecDAX aktuell: TecDAX am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.ch)
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10.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Mittag in Grün (finanzen.ch)
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08.09.26
|XETRA-Handel: SDAX letztendlich stärker (finanzen.ch)
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|11:22
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
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|19.08.26
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|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11:22
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|09.09.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Sell
|UBS AG
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:22
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|12.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|Carl Zeiss Meditec Equal Weight
|Barclays Capital
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Ottobock Hold
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Carl Zeiss Meditec Hold
|10:44
|
JP Morgan Chase & Co.
Alstom Overweight
|10:25
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Novartis Hold