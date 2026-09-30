Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Am Mittwoch geht es im TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0.14 Prozent auf 3’997.39 Punkte abwärts. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 556.145 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.252 Prozent stärker bei 4’013.17 Punkten, nach 4’003.10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3’990.50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’033.54 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0.688 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 4’119.39 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wies der TecDAX 3’853.08 Punkte auf. Der TecDAX lag noch am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 3’648.46 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 10.29 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Punkten erreicht.

Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Siltronic (+ 4.87 Prozent auf 80.75 EUR), PVA TePla (+ 4.23 Prozent auf 33.00 EUR), EVOTEC SE (+ 4.07) Prozent auf 3.07 EUR), AIXTRON SE (+ 3.70 Prozent auf 37.81 EUR) und SMA Solar (+ 2.60 Prozent auf 59.30 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil IONOS (-6.70 Prozent auf 31.20 EUR), OHB SE (-2.46 Prozent auf 174.60 EUR), United Internet (-2.25 Prozent auf 24.32 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.69 Prozent auf 27.92 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1.58 Prozent auf 31.10 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1’842’616 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 212.396 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.84 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch