TeamViewer Aktie 50049146 / DE000A2YN900
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursverlauf
|
30.09.2026 15:58:14
Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer
So bewegt sich der TecDAX am Nachmittag.
Am Mittwoch geht es im TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0.14 Prozent auf 3’997.39 Punkte abwärts. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 556.145 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.252 Prozent stärker bei 4’013.17 Punkten, nach 4’003.10 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3’990.50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’033.54 Zählern.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0.688 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bei 4’119.39 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wies der TecDAX 3’853.08 Punkte auf. Der TecDAX lag noch am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 3’648.46 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 10.29 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Punkten erreicht.
Tops und Flops im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Siltronic (+ 4.87 Prozent auf 80.75 EUR), PVA TePla (+ 4.23 Prozent auf 33.00 EUR), EVOTEC SE (+ 4.07) Prozent auf 3.07 EUR), AIXTRON SE (+ 3.70 Prozent auf 37.81 EUR) und SMA Solar (+ 2.60 Prozent auf 59.30 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil IONOS (-6.70 Prozent auf 31.20 EUR), OHB SE (-2.46 Prozent auf 174.60 EUR), United Internet (-2.25 Prozent auf 24.32 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.69 Prozent auf 27.92 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-1.58 Prozent auf 31.10 EUR).
Welche TecDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1’842’616 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 212.396 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien
Im TecDAX präsentiert die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.84 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu TeamViewer
|
17:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX gibt zum Ende des Mittwochshandels nach (finanzen.ch)
|
15:58
|Verluste in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX fällt (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: TecDAX zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen TecDAX am Dienstagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX am Dienstagmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
29.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu OHB SE
|29.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|OHB Outperform
|Oddo BHF
|29.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|OHB Outperform
|Oddo BHF
|29.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.09.26
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|25.09.26
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.08.26
|OHB Outperform
|Oddo BHF
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4’001.32
|-0.04%
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen uneinheitlich -- SMI schlussendlich in Rot -- DAX schliesslich tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Mittwoch unter der Nulllinie, während es am deutschen Aktienmarkt abwärts ging. Die US-Börsen bewegen sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. An den Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte positive Vorzeichen.