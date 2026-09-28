Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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28.09.2026 09:28:20
TecDAX-Handel aktuell: TecDAX liegt zum Start im Plus
Machte sich der TecDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am ersten Tag der Woche an seine positive Performance an.
Am Montag bewegt sich der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.08 Prozent stärker bei 3’978.76 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 559.250 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.136 Prozent auf 3’970.06 Punkte an der Kurstafel, nach 3’975.48 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3’965.39 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’978.88 Punkten erreichte.
TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat, am 28.08.2026, stand der TecDAX noch bei 4’119.39 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, wurde der TecDAX auf 3’860.16 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3’589.64 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9.78 Prozent. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 1.94 Prozent auf 263.30 EUR), Siemens Healthineers (+ 1.93 Prozent auf 38.52 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1.67 Prozent auf 31.58 EUR), freenet (+ 1.18 Prozent auf 24.02 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1.15 Prozent auf 12.31 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.75 Prozent auf 29.22 EUR), Nordex (-2.11 Prozent auf 38.94 EUR), AIXTRON SE (-2.07 Prozent auf 34.08 EUR), SMA Solar (-2.04 Prozent auf 55.30 EUR) und Elmos Semiconductor (-1.51 Prozent auf 143.80 EUR).
Welche Aktien im TecDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 248’436 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 214.589 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.16 erwartet. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.55 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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Im Fokus stehen:
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