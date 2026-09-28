Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
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28.09.2026 12:26:20
Pluszeichen in Frankfurt: So steht der TecDAX am Mittag
Am Montagmittag agieren die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.
Um 12:08 Uhr notiert der TecDAX im XETRA-Handel 0.07 Prozent fester bei 3’978.12 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 559.250 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0.136 Prozent tiefer bei 3’970.06 Punkten, nach 3’975.48 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3’965.39 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3’999.85 Punkten.
So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4’119.39 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3’860.16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3’589.64 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9.76 Prozent nach oben. Bei 4’284.41 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Siemens Healthineers (+ 3.44 Prozent auf 39.09 EUR), Sartorius vz (+ 3.17 Prozent auf 266.50 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2.19 Prozent auf 31.74 EUR), Eckert Ziegler (+ 1.73 Prozent auf 12.38 EUR) und EVOTEC SE (+ 1.57 Prozent auf 2.85 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-4.43 Prozent auf 53.95 EUR), Nordex (-3.37 Prozent auf 38.44 EUR), AIXTRON SE (-2.13 Prozent auf 34.06 EUR), ATOSS Software (-1.69 Prozent auf 81.60 EUR) und Elmos Semiconductor (-1.64 Prozent auf 143.60 EUR).
Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 903’854 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 214.589 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus
Die TeamViewer-Aktie weist mit 6.16 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.55 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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