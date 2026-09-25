Börse Frankfurt: TecDAX am Freitagnachmittag mit Kursplus

Um 15:41 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 0.72 Prozent nach oben auf 3’986.12 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 562.654 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.797 Prozent auf 3’989.18 Punkte an der Kurstafel, nach 3’957.63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 3’996.93 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3’974.75 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 0.251 Prozent. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4’050.72 Punkten auf. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 25.06.2026, mit 3’892.72 Punkten bewertet. Der TecDAX stand noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, bei 3’611.71 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.98 Prozent zu. Bei 4’284.41 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3’322.31 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell OHB SE (+ 6.80 Prozent auf 182.20 EUR), Nordex (+ 4.20 Prozent auf 40.16 EUR), SMA Solar (+ 2.95 Prozent auf 57.50 EUR), Infineon (+ 1.92 Prozent auf 57.34 EUR) und PVA TePla (+ 1.56 Prozent auf 31.32 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen ATOSS Software (-5.79 Prozent auf 84.60 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1.71 Prozent auf 31.00 EUR), TeamViewer (-1.52 Prozent auf 6.17 EUR), IONOS (-1.48 Prozent auf 34.70 EUR) und Sartorius vz (-0.87 Prozent auf 263.00 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3’305’231 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 215.212 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8.55 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch